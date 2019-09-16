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Специальный налоговый режим для самозанятых введут в Тюменской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Тюменской области в 2020 году начнет действовать специальный налоговый режим для самозанятых. Регион присоединится к четырем субъектам РФ, в которых с 1 января 2019 года проект работает в пилотном режиме.

Как заявила замдиректора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Оксана Тетерина на «Слете успешных предпринимателей-2019» в Тюмени, специальный налоговый режим для самозанятых планировали ввести для всех желающих регионов, либо добавить в список наиболее «сильные» субъекты. По ее словам, Тюменсая область входит в число таких субъектов и подключится к эксперименту в 2020 году, пишет портал «Наш город».

Специальный налоговый режим для самозанятых действует сейчас в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Он подразумевает, что граждане, чей ежегодный доход не превышает 2,4 млн рублей, могут платить налог по ставке 4% для работающих с физлицами и 6% для тех, кто работает с компаниями и индивидуальными предпринимателями. При этом им не нужно сдавать отчетность.

Ранее «Известия» сообщали, что около 66% региональных налоговых преференций для бизнеса оказались неэффективными. Окупились и принесли прибыль лишь 87 млрд из 253 млрд рублей (сумма льгот по налогам на прибыль).

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