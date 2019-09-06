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Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%). Об этом говорится в ответе Минфина на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП), имеющемся в распоряжении «Известий».

В ответе ведомства указано, что все необлагаемые НДФЛ доходы четко прописаны в законе и среди них нет платы за перевозку пассажиров в своем транспорте.

Эксперты считают, что рано или поздно услуги водителей на BlaBlaCar попадут под жесткие правила, что приведет к росту цен на такие перевозки и сложностям регистрации на сервисе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подорожный налог: участникам BlaBlaCar грозит уплата НДФЛ

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