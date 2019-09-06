Подорожный налог: участникам BlaBlaCar грозит уплата НДФЛ

Подоходный налог нужно брать с водителей, которые за деньги подвозят попутчиков в рамках сервисов совместных поездок, таких как BlaBlaCar . Свою позицию по поводу уплаты НДФЛ этой категорией автолюбителей высказал Минфин , отвечая на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков (документ есть у «Известий»). Минтранс продолжает работать над законопроектом, который будет регулировать сферу карпулинга. Установление жестких правил организации таких поездок — неизбежно, уверены эксперты. Однако взимание налогов с пользователей может увеличить стоимость таких перевозок минимум на 13%.

В исключениях не значится

Водители, которые подвозят попутчиков в рамках сервиса BlaBlaCar и подобных ему, должны уплачивать подоходный налог, ставка которого составляет 13%. Такая позиция отражена в ответе Минфина от 22 августа на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП).

В документе за подписью замдиректора департамента налоговой и таможенной политики Виталия Прокаева сказано, что доходы физических лиц, такие как плата за использование транспортного средства или денежные компенсации части расходов, связанных с перевозкой другого гражданина, подлежат налогообложению .

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«В соответствии с пунктом 1 ст. 210 Налогового кодекса (НК) при определении налоговой базы по налогу на доходы физлиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах», — говорится в письме Минфина.

В нем поясняется, что все доходы граждан, которые не должны облагаться налогами, зафиксированы в ст. 217 НК. Например, в ней перечислены пособия, пенсии, а также компенсационные выплаты федерального и местного уровня. Других исключений не предусмотрено, говорится в ответе министерства.

В конце июня Минтранс сформировал законопроект о регулировании сервисов совместных поездок . Документ проходит стадию межведомственного согласования. В нем предусмотрено ограничение числа таких перевозок до двух в сутки, а также запрещена оплата наличными и вводится возможность блокировки аккаунтов водителей за коммерческие рейсы. Хотя Минтранс предлагает не считать плату «на бензин» прибылью физических лиц. А следовательно эти средства не должны облагаться налогом.

Ассоциация РПП ранее направила в министерство отрицательный отзыв на этот законопроект (есть у «Известий»), назвав его «ящиком Пандоры» для системы пассажирских перевозок и в целом гражданско-правовых отношений по предоставлению услуг гражданами. В свою очередь в BlaBlaCar поддержали разработку документа для регулирования отрасли карпулинга.

В пресс-службе Минфина заявили «Известиям», что взимание НДФЛ предусмотрено в общеустановленном порядке, он самостоятельно уплачивается налогоплательщиками. Остальные вопросы переадресовали в Минтранс. Там заявили, что такая позиция от Минфина в ведомство не поступала.

— Вместе с тем, предложение об установлении обязанности по уплате налога на доходы физлиц и другие, поступившие от членов рабочей группы, а также федеральных органов исполнительной власти, в настоящее время прорабатываются, — отметили в Минтрансе.

Говорить о сроках окончательной доработки документа в ведомстве считают преждевременным, учитывая «принципиальную новизну правоотношений, на регулирование которых он направлен».

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Руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services Павел Зюков согласен с позицией Минфина по поводу того, что деньги, получаемые водителем от попутчика, считаются доходом. Причем отслеживать такую прибыль, по мнению юриста, несложно, если оплата будет проводиться в безналичной форме через сайт BlaBlaCar. В данном случае сервис будет выступать налоговым агентом . Тем самым он снимет с водителя обязанности по уплате НДФЛ и упростит процесс администрирования для налоговиков, пояснил он.

В BlaBlaCar позицию Минфина не стали комментировать.

Тотальная монетизация

BlaBlaCar — один из крупнейших сервисов карпулинга в России. По его собственным данным, в нем задействованы более 20 млн человек в стране, ежедневно совершается порядка 100 тыс. поездок. Интернет-ресурсы карпулинга ранее пытались развивать Mail.ru Group и «Яндекс». Преимущество BlaBlaCar перед конкурентами заключалось в том, что он оставался бесплатным для пользователей, сказал «Известиям» управляющий партнер RTP Global Антон Иншутин.

Государство, по его мнению, так или иначе будет пытаться регулировать карпулинг. С одной стороны, BlaBlaCar конкурирует с автобусами и железнодорожным транспортом, с другой — это вопрос безопасности перевозок , пояснил он.

С необходимостью законодательного регулирования этой сферы согласен президент ассоциации ЕТС «Автобусные линии страны» Борис Лоран. В противном случае объявления о поиске попутчиков, по его мнению, просто перекочуют в соцсети.

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Вместе с тем, зарегистрированных на BlaBlaCar автомобилистов, по мнению Антона Иншутина, в конечном итоге вынудят перечислять налог, а сам сервис станет платным для водителей и попутчиков . Безусловно, это приведет к удорожанию услуги для пассажиров, и, возможно, более сложной регистрации, добавил он. Кроме того, сервису, по мнению эксперта, придется предоставлять данные о пользователях правоохранительным органам.