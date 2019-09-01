В Швеции задумали обложить банки налогом для «защиты» от России

Шведское правительство намерено обложить банки новым налогом для того, чтобы увеличить оборонный бюджет из-за напряженности в отношениях с Россией в балтийском регионе. Об этом в субботу, 31 августа, сообщило агентство Bloomberg.

Новый налоговый сбор, заявила глава шведского минфина Магдалена Андерсон, будет приносить бюджету порядка 5 млрд крон ($508 млн; 33,97 млрд рублей) в год.

«Банки могут платить более высокие налоги, чем те, которые они платят сегодня. Они (банки — Ред.) также представляют риски для экономики, поэтому, я считаю разумным, что они должны вкладываться больше», — сказала министр, обратив внимание, что эти финансовые организации получают высокий доход, и в последние годы они только «выиграли от налоговых изменений».

Ассоциация банков Швеции выступила с критикой указанной инициативы, заявив, что банки и так платят высокие сборы для того, чтобы государство могло справляться с финансовыми кризисами.

«Налог для банков окажет чрезвычайно негативное воздействие на занятость и (экономический — Ред.) рост», — сказал глава ассоциации Ханс Линдберг. По его словам, время для реализации плана правительства — неудачное: экономика замедляется, а новые правила могут ограничить кредитование компаний.

Днем ранее правительство Швеции, страны, которая придерживается строгого нейтралитета и неприсоединения к любым военным блокам, сообщило о намерении повысить оборонные расходы с 1% до 1,5% ВВП в 2025 году. Связано это, как подчеркивает агентство, с ростом напряженности между европейскими странами и Россией после присоединения Крыма в 2014 году.

Ранее, 10 июля, премьер-министр Финляндии Антти Ринне заявил в беседе с изданием Handelsblatt о желании вести с Россией диалог и развивать сотрудничество в сфере экологии. Ринне выразил надежду, что это также поможет установить доверие между ЕС и Россией. 4 июля министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что Россия не представляет для страны непосредственную военную угрозу.