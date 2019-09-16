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Верховный суд России подтвердил приговор поляку Радзаевски за шпионаж

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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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Верховный суд России в понедельник, 16 сентября, признал законным приговор, вынесенный гражданину Польши Мариану Радзаевски по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

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Апелляционная жалоба была рассмотрена 12 сентября. В результате вынесенное Мосгорсудом решение Верховный суд признал законным и обоснованным.

Установлено, что Радзаевски пытался получить и незаконно вывезти в Польшу секретные комплектующие ЗРК С-300, «что создавало реальные угрозы безопасности РФ». Осужденный действовал в интересах ведущего поставщика армии и спецслужб Польши.

Радзаевски задержали с поличным при попытке совершить сделку, под стражей он находился с 20 апреля 2018 года. Было возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). 25 июня Мосгорсуд назначил ему 14 лет колонии строгого режима.

Гражданин Польши свою вину не признал. В польском МИДе дело Радзаевски комментировать отказались, сообщив при этом, что оказывают осужденному консульскую поддержку.

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