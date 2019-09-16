Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Красноярске

Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в результате пожара в пятиэтажном доме в Красноярске. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Возгорание началось в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Гусарова в 22:26 мск. Пожарные прибыли на место происшествия через восемь минут после вызова и обнаружили открытое пламя, которое вырывалось из окна квартиры.

В ходе ликвидации возгорания и разбора сгоревших конструкций были обнаружены тела четырех взрослых и четырех детей. Полностью огонь был ликвидирован в 23:36 мск. Причины пожара устанавливаются.

15 сентября сообщалось, что пожар возник в пятиэтажном доме в Ангарске Иркутской области после взрыва самогонного аппарата. Спасатели эвакуировали из дома пять человек. Пострадали шесть детей и шесть взрослых.