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В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

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Фото: ТАСС/Антон Ваганов
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В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за возможного повышения воды в Неве до опасных значений. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщается на сайте городского управления МЧС.

«Движение пассажирских и грузовых судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено. Акватория Невской губы временно изолирована от Финского залива», — говорится в сообщении.

По данным на 17:30 мск, уровень воды по гидропосту «Горный институт» составляет плюс 98 сантиметров, по Финскому заливу — плюс 114 сантиметров.Наводнение в Петербурге фиксируется при повышении уровня воды на 160 сантиметров выше обычного.

9 августа Санкт-Петербург затопило из-за сильного дождя. От водной стихии больше всего пострадал юго-запад города — там затопило торговые центры и гипермаркеты. Также вода скопилась в вестибюлях нескольких станций метро. В городе образовались серьезные пробки, автомобили ехали по бампер в воде.

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