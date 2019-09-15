В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за возможного повышения воды в Неве до опасных значений. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщается на сайте городского управления МЧС.

«Движение пассажирских и грузовых судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено. Акватория Невской губы временно изолирована от Финского залива», — говорится в сообщении.

По данным на 17:30 мск, уровень воды по гидропосту «Горный институт» составляет плюс 98 сантиметров, по Финскому заливу — плюс 114 сантиметров.Наводнение в Петербурге фиксируется при повышении уровня воды на 160 сантиметров выше обычного.

9 августа Санкт-Петербург затопило из-за сильного дождя. От водной стихии больше всего пострадал юго-запад города — там затопило торговые центры и гипермаркеты. Также вода скопилась в вестибюлях нескольких станций метро. В городе образовались серьезные пробки, автомобили ехали по бампер в воде.