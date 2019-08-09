Санкт-Петербург затопило из-за сильного дождя. От водной стихии больше всего пострадал юго-запад города — там затопило торговые центры и гипермаркеты.

Также вода скопилась в вестибюлях нескольких станций метро. В городе серьезные пробки, автомобили едут по бампер в воде.

Прохожие снимают обувь и переходят улицы босиком. На улицах будут круглосуточно дежурить 17 аварийных бригад местного «Водоканала».