Глава Сбербанка посетил пострадавший от наводнения Тулун

Глава Сбербанка Герман Греф прибыл в пострадавший от наводнения Тулун (Иркутская область). Он осмотрел дамбу, с которой началось затопление города в июне, а также районы города, наиболее пострадавшие от случившегося.

Греф встретился с главой региона Сергеем Левченко, региональным министром здравоохранения Олегом Ярошенко и главным врачом больничного комплекса Еленой Гусевской. Также глава Сбербанка провел встречу с коллективом Байкальского банка, в ходе которой были подведены итоги работы коллектива в период чрезвычайной ситуации.

Греф наградил сотрудников банка, принявших непосредственное участие в ликвидации последствий стихийного бедствия в Нижнеудинске и Тулуне и восстановлении работы сети самообслуживания и отделений банка.

По словам Грефа, в Тулун для ликвидации последствий ЧС, а также восстановления всех банковских функций и работы с населением по урегулированию проблемных вопросов прибыли сотрудники банка со всей страны.

«Мы приняли решение, что реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год», — объявил председатель правления Сбербанка. Кроме того, он подчеркнул, что банк также построит в Тулуне инфекционное отделение больницы за счет собственных средств.

«Со следующей недели, после того как нам будет представлено техническое задание, начнем проектирование. Мы выберем лучший типовой проект, существующий в России, и, для того чтобы сократить сроки строительства, возьмем его и адаптируем под местные задачи», — пообещал Греф.

В настоящее время Сбербанк продолжает работу по урегулированию проблемных вопросов. Ни одно из заявлений клиентов Сбербанка на пострадавших территориях не останется без решения.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. В результате катаклизма погибли 25 человек, 750 были госпитализированы. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число пострадавших в регионе составило 45 тыс. человек.