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В Минвостокразвития предложили увеличить количество пассажиров на судах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики в сентябре планирует выступить с предложением разрешить маломерным судам брать на борт до 20 человек, а прогулочным — до 30. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

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В министерстве считают, что увеличение посадочных мест подстегнет развитие малого туристического бизнеса в небольших городах. Однако эксперты опасаются, что безопасность пассажиров может оказаться под угрозой.

Уточняется, что действующие нормы ограничивают общее количество человек на борту маломерного судна, включая экипаж, до 12. На прогулочном водном транспорте могут находиться 18 человек.

В Минвостокразвития также предлагают ставить на учет катера и лодки, оказывающие туристско-экскурсионные услуги, в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

Сегодня такое лицензирование осуществляет структура Минтранса — Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). Предлагаемые изменения входят в перечень мероприятий к стратегии развития туризма в России до 2035 года. Ее принятие ожидается в ближайшее время.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий».

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