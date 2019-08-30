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Серию пассажирских электрических речных судов разработали в России

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Фото: unicont.com
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Линейку пассажирских судов на электротяге, в том числе скоростных, разработала российская компания «НПК Морсвязьавтоматика». Об этом «РИА Новости» рассказал директор предприятия Андриан Правдин.

По его словам, новые разработки будут иметь современный и стильный дизайн, на борту будут все удобства, а также комфортабельные раскладывающиеся кресла.

Однопалубный монокорпусный речной теплоход типа «Фонтанка» получил имя «Ситивольт», он сейчас находится на стадии проекта. Скоростной катамаран класса река-море получил название «Экокрузер».

Отмечается, что строительство его корпуса скоро начнется, он может составить конкуренцию «Метеорам» и «Кометам». Все суда будут экономичными, бесшумными и экологичными.

9 февраля заместитель столичного мэра Максим Ликсутов заявил, что с 2021 года Москва будет закупать до 800 электробусов ежегодно. Отмечается, что город готов к переходу на экологически чистый транспорт, построены зарядные станции, идет их подключение к энергосетям.

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