Паром без пара: в России появятся электрические суда для переправ

Электрические паромы позволят заменить устаревшие дизельные суда на экологичный транспорт, который требует вдвое меньше расходов на эксплуатацию . За один рейс новая техника сможет перевезти 100 человек и 15 легковых автомобилей с крейсерской скоростью в 15 км/ч. Первое судно для работы на Балтийском канале планируется ввести в эксплуатацию осенью 2021 года , после чего возможен запуск серийного производства, в рамках которого стоимость электрического транспорта будет снижена с 400 млн. до 200 млн. рублей.

Электрический рейс

Создание парома на электрической тяге позволит вдвое снизить эксплуатационные расходы за счет отказа от классических двигателей внутреннего сгорания, которые потребляют дизельное топливо и требуют регулярного обслуживания. Вместо них судно будет оснащено двумя полноповоротными электрическими движителями, которые обеспечат ему высокую маневренность и способность передвигаться со скоростью 15 км/ч.

— Электродвигатели будут получать энергию от литий-полимерных батарей, которые обеспечат парому максимальную дальность в 300 км, — пояснил директор Научно-исследовательского центра судостроения Калининградского государственного технического университета Денис Злыгостев. — Этого ему будет достаточно, чтобы отработать весь рабочий день, а затем встать на ночную подзарядку (в это время переправы закрываются), которая займет не более четырех часов.

паром Фото: Depositphotos

Также разработчики парома уже сейчас задумываются о его оснащении системами автоматического управления (в качестве дополнительной опции), которые предполагается использовать на стандартных маршрутах. Однако автопилот в данном случае необходим скорее не ради замены экипажа, а для его более эффективной работы.

— В целях безопасности пассажирские суда еще долго будут нуждаться в присутствии квалифицированных специалистов на борту, — считают конструкторы.

Сквозной проезд

Согласно проекту, новое судно сможет перевозить 100 человек и 15 легковых машин за один рейс . Для удобства пассажиров погрузка и выгрузка с парома будут осуществляться с двух сторон — например, если автомобили заехали с кормы судна, то выезжать с его палубы на берег они будут уже через его носовую часть.

Предполагается, что строительством парома займется Светловский судоремонтный завод. Пилотный образец планируется построить осенью 2021 года, после чего он будет использоваться для перевозок между Балтийском и Балтийской косой, которые расположены по разным берегам одноименного канала.

При этом подразумевается круглогодичное использование судна — по словам разработчиков, это должен обеспечить прочный стальной корпус (габаритами 40 на 10 м), который позволит ему двигаться через слой мелкобитого льда толщиной до 40 см.

Однако, по мнению руководителя организации, которая может стать первым эксплуатантом судна, его использование не ограничится простыми грузо-пассажирскими перевозками.

паром «Ampere» – первый в мире полностью электрический паром был разработан в рамках конкурса Министерства транспорта Норвегии Фото: Depositphotos

— Сообщение с Балтийской косой возможно только по воде, и поэтому судно должно будет круглосуточно обеспечивать ее доступность для всех экстренных служб (в частности, скорой помощи и МЧС), — отметил генеральный директор Балтийской судоходной компании Павел Бурков. — Именно поэтому мы настояли на том, чтобы в техническом задании на строительство парома была прописана возможность его зарядки в течение получаса, после чего он может отправиться в срочный рейс и выполнять свою работу в течение полутора часов.

Первый выпущенный заводом электрический паром заменит на Балтике два меньших по размеру дизельных — 1974 и 1960 годов выпуска, которые уже морально устарели и будут служить только в качестве запасных судов.

— С другой стороны, снижение нагрузки на старые паромы даст возможность провести их глубокую модернизацию, после которой они смогут эффективно работать еще долгие годы, — добавил Павел Бурков.

Выход в серию

Стоимость строительства первого корабля (включая затраты на разработку технической документации и проведение тестов) составит около 400 млн рублей.

— Если его испытания пройдут удачно, Минпромторг планирует создать десятки электрических паромов данного типа , которые смогут заменить устаревшие дизельные суда на более современный и экологичный транспорт, — сообщил Денис Злыгостев. — При этом стоимость серийных образцов планируется снизить до 200–250 млн рублей.

Однако некоторые эксперты высказались и об ограничениях, связанных с использованием современных электроходов на флоте.

паром Фото: Depositphotos

— Пока что батареи не могут обеспечить значительную дальность действия таких судов , что сужает сферу их применения, — считает заместитель генерального директора Крыловского научного центра Олег Тимофеев. — Поэтому новую разработку можно будет использовать только как паром или речное судно для коротких дистанций. И это при условии, что причалы в районе его действия будут иметь соответствующие электрические мощности для зарядки аккумуляторов.

С другой стороны, электрические батареи — это более оптимальное решение, например, по сравнению с использованием водородных технологий, что обошлось бы дороже и могло сделать проект нерентабельным, добавил эксперт.

В пресс-службе Минпромторга отметили, что в июле 2019 года было внесено предложение о включении опытно-конструкторской работы «ЭКО-Паром» в госпрограмму «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» . По ее результатам будет создана техническая документация для серийного производства первого в стране электрического грузо-пассажирского парома, который обеспечит государственные нужды в рамках стратегии импортозамещения.

— Опыт проектирования, постройки и эксплуатации опытного образца в дальнейшем будет использован для создания нескольких серий аналогичных паромов различной грузоподъемности для эксплуатации в остальных регионах страны, — рассказали в министерстве.

По оценкам специалистов, в ближайшие годы переоснащения потребуют около 500 паромных переправ.