Из особняка Черчилля украли золотой унитаз
Из дворца Бленейм в английском Оксфордшире, в котором родился британский политический деятель Уинстон Черчилль, украли золотой унитаз из цельного 18-каратного золота.
Ущерб оценивается в £4,8 млн, это около 390 млн рублей.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Из дворца Бленейм в английском Оксфордшире, в котором родился британский политический деятель Уинстон Черчилль, украли золотой унитаз из цельного 18-каратного золота.
Ущерб оценивается в £4,8 млн, это около 390 млн рублей.
Подробнее — в сюжете «Известий».