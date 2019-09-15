Парад городской техники прошел в Москве. По Садовому кольцу проехали порядка 700 спецмашин — коммунальная и уборочная техника, автомобили скорой помощи, пожарной охраны, спасательной службы, а также общественный транспорт.

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