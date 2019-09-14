Ученые раскрыли причину набора веса с возрастом

Ученые из Швеции и Франции выяснили, что замедление липидного обмена с возрастом приводит к увеличению массы тела. Результаты было опубликовано на сайте Каролинского института в Стокгольме.

В исследованиях на протяжении 13 лет принимали участие 54 человека. Ученые следили за обменом жиров и жироподобных веществ в организме. За указанный период у всех добровольцев было зафиксировано снижение скорости обмена липидов, из-за чего вес пациентов увеличивался в среднем на 20%.

Специалисты рассказали, что из-за замедления обмена жиров в организме люди полнеют, даже если количество потребляемой пищи и физических упражнений осталось на прежнем уровне. Однако исследователям удалось подтвердить гипотезу, что липидный метаболизм можно ускорить, если увеличить физическую нагрузку.

«Результаты впервые показывают, что процессы в нашей жировой ткани регулируют изменение массы тела в процессе старения таким образом, который не зависит от других факторов. Это может указать на новые способы лечения ожирения», — заключил один из авторов исследования профессор Питер Арнер.

7 сентября один из основателей Испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений (SECO) Жоан Пужоль Рафолс заявил, что на данный момент в мире не существует таблеток и диет, которые могли бы вылечить ожирение.