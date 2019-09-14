На Украине возбудили дело против экс-директора «Укроборонпрома»

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «Укроборонпрома» Павла Букина в связи с вероятным декларированием недостоверной информации. Об этом в субботу, 14 сентября, пишет «Украинские новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника издания, уголовное дело было возбуждено еще 7 августа — в то время, когда Букин находился на посту.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу наблюдательного совета украинского госконцерта «Укроборонпром» Айвараса Абросавичуса генеральным директором предприятия. Другими указами глава государства уволил Абромавичуса с должности члена наблюдательного совета госконцерна, а Павла Букина — с должности гендиректора «Укроборонпрома».

В конце февраля украинские СМИ обнародовали журналистское расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали госкомпаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн).

Среди фигурантов этой истории оказались люди из окружения бывшего украинского лидера Петра Порошенко: первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром».

В Кремле назвали абсурдными публикации СМИ о том, что украинские чиновники якобы занимаются контрабандой российских запчастей для военной техники.