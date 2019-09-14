Прямой эфир

На Украине возбудили дело против экс-директора «Укроборонпрома»

0
Фото: Укроборонпром
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «Укроборонпрома» Павла Букина в связи с вероятным декларированием недостоверной информации. Об этом в субботу, 14 сентября, пишет «Украинские новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника издания, уголовное дело было возбуждено еще 7 августа — в то время, когда Букин находился на посту.

Игра в обороне: предвыборная кампания Порошенко тонет в скандалах
Глава государства ворует шапки и отбивается от обвинений в коррупции

30 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу наблюдательного совета украинского госконцерта «Укроборонпром» Айвараса Абросавичуса генеральным директором предприятия. Другими указами глава государства уволил Абромавичуса с должности члена наблюдательного совета госконцерна, а Павла Букина — с должности гендиректора «Укроборонпрома».

В конце февраля украинские СМИ обнародовали журналистское расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали госкомпаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн).

Среди фигурантов этой истории оказались люди из окружения бывшего украинского лидера Петра Порошенко: первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна «Укроборонпром».

В Кремле назвали абсурдными публикации СМИ о том, что украинские чиновники якобы занимаются контрабандой российских запчастей для военной техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский сменил главу «Укроборонпрома»
Сотрудников «Укроборонпрома» проверят на пророссийские настроения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019