Сотрудников «Укроборонпрома» проверят на пророссийские настроения

Полиграф задействуют для выявления среди руководителей предприятий «Укроборонпрома» ставленников пророссийских сил. Об этом в пятницу сообщил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос.

По его словам, основной задачей стало доведение аудита «до реальной реализации», тогда как предыдущее правительство этого не осуществляло. Экономические проблемы выявит аудит, а полиграф обнаружит людей, поставленных пророссийскими силами, отметил он.

Эти люди «искусственно сваливали наши предприятия в бездну, из которой сейчас очень трудно выбираться», сказал 23 августа Кривонос изданию «Укринформ». К 2020 аудит будет выполнен, заверил Кривонос.

Ранее в августе стало известно, что работа Харьковского конструкторского бюро машиностроения имени Морозова может быть заблокирована из-за штрафа на 82,3 млн гривен ($3,25 млн) и отсутствия заказов. Минобороны Украины отказалось финансировать производство бронетранспортеров БТР-4, так как в стране не хватает мощностей для их производства.

Ранее в мае «Житомирский бронетанковый завод» заморозил работу цеха сборки корпусов БТР-4 из-за отказа Минобороны страны принимать их в эксплуатацию.