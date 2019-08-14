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Харьковский производитель бронетранспортеров допустил закрытие из-за долга

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Фото: opk.com.ua
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Работа Харьковского конструкторского бюро машиностроения имени Морозова (ХКБМ) может быть заблокирована из-за штрафа на 82,3 млн гривен ($3,25 млн) и отсутствия заказов. Об этом сообщили в госконцерне «Укроборонпром» 14 августа.

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Как пишет ТАСС, минобороны Украины отказалось финансировать производство бронетранспортеров БТР-4, так как в стране не хватает мощностей для их производства. При этом военное ведомство выставило ХКБМ штраф в размере 82,3 млн гривен за невыполнение госзаказа по БТР-4.

«Таким образом, были искусственно созданы все предпосылки для предотвращения выполнения ХКБМ государственного оборонного заказа по изготовлению БТР-4 для украинской армии», — говорится в сообщении госконцерна.

Харьковское конструкторское бюро является единственным производителем БТР-4 на Украине.

Выделение средств на разработку новых видов бронетехники также было прекращено, из-за чего ХКБМ «фактически остался без заказа <...> без денег <...> и с угрозой получить многомиллионный штраф, который окончательно заблокирует работу предприятия».

Теперь ХКБМ переводит сотрудников на двухдневную рабочую неделю, пишет «РИА Новости».

Ранее в мае «Житомирский бронетанковый завод» заморозил работу цеха сборки корпусов БТР-4 из-за отказа Минобороны страны принимать их в эксплуатацию.

В июле Киев и Оттава договорились о поставках бронетехники на Украину. Однако раскрывать детали соглашения украинский лидер Владимир Зеленский не стал.

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