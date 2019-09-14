Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк частично парализовало на фоне последней стадии рака головного мозга. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на telegram-канал Mash.

Уточняется, что врачи диагностировали у нее парез правой части тела. Нейрохирург Вячеслав Рак объяснил, в чем заключается сложность состояния Заворотнюк, которой, по сообщениям СМИ, диагностировали глиобластому — одну из самых агрессивных опухолей головного мозга.

По его словам, главная сложность глиобластомы в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя.

Нейрохирург подчеркнул, что победить эту опухоль практически невозможно, максимум, что можно сделать, — это продлить жизнь человека на срок до пяти лет.

Днем ранее СМИ, ссылаясь на telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По данным источников, актриса и ее супруг Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их дочери Милы. После этого Заворотнюк уехала в Европу на лечение, однако более двух недель назад вернулась в Москву.

В тот же день РЕН ТВ сообщил, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Отмечалось, что медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки. По данным телеканала, врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий.