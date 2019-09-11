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В театре прокомментировали самочувствие Джигарханяна

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Фото: ТАСС/Андрей Махонин
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Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя хорошо, театр ждет его на первую премьеру нового сезона «Тетка Чарли». Об этом в среду, 11 сентября, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Московского драматического театра под руководством Джигарханяна.

«Армен Борисович чувствует себя хорошо, он был в театре на сборе труппы, но больше пока в театре не появлялся. Сейчас мы ждем его на первую премьеру сезона «Тетка Чарли», которая состоится 27 сентября», — уточнили они.

20 августа Джигарханяна выписали из больницы. О том, что народный артист СССР попал в больницу, стало известно 14 августа.

Здоровье Джигарханяна ухудшилось осенью 2017 года, тогда же он заявил, что его жена Виталина Цымбалюк-Романовская «причинила ему много боли». Он добавил, что жена «вела себя гнусно», и обвинил ее в кражах, сообщает «Федеральное агентство новостей». Супруги вскоре после этого развелись, Цымбалюк суд приговорил к 200 часам обязательных работ и штрафу по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Джигарханян, как напоминает телеканал «360», является одним из самых снимаемых советских и российских актеров — в его фильмографии свыше 250 полнометражных лент и телевизионных сериалов.

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