В Таллине будут пользоваться одноразовой посудой из дерева и тростника

В Таллине пластиковую посуду заменят деревянной и тростниковой. Об этом 14 сентября сообщает «Интерфакс».

В городской мэрии рассказали, что с 1 октября в эстонской столице запретят пользоваться одноразовой посудой и столовыми приборами из пластика на публичных мероприятиях. Вместо них власти предложили использовать одноразовую посуду из картона, древесины, сахарного тростника, пальмовых листьев, бамбука и других компостируемых материалов. Многоразовую посуду можно будет предоставлять под залог.

Отмечается, что указание не коснется приборов из биоразлагающегося пластика, имеющего сертификат соответствия стандарту EVS-EN 13432 или равноценному ему.

Вместе с этим, в местах публичных мероприятий организаторам придется установить контейнеры для сортировки отходов, разделяющие смешанные бытовые отходы, биологически разлагающиеся отходы и упаковки.

30 августа сообщалось, что российские переработчики вторичного сырья нарастили закупку пластиковых отходов из-за рубежа. В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее.