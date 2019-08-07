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В ООН составили «Руководство по спасению мира для лентяев»

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Фото: TASS/Zuma
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ООН презентовала «Руководство по спасению мира для лентяев», в котором описаны действия, необходимые для развития и сохранения мира.

Так, к главным задачам, которые нужно выполнить до 2030 года, организация отнесла ликвидацию нищеты и голода, обеспечение здорового образа жизни, принятие срочных мер для борьбы с изменением климата, достижение гендерного равенства, стабильный экономический рост, а также сохранение окружающей среды.

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В ООН отметили, что не только правительства различных стран несут ответственность за осуществление данных мер, но и каждый человек (даже самый ленивый) способен внести свой вклад.

В первой главе пособия перечислены «вещи, которые можно сделать, даже не вставая с дивана», пишет ТАСС.

К ним относятся экономия электричества и оплата счетов по интернету для экономии бумаги.

Также эксперты посоветовали пересесть с личного транспорта на общественный, а лучше на велосипед, и покупать продукцию компаний, заботящихся об окружающей среде.

Вторые и третьи главы предполагают уже «более продвинутый уровень» ответственности.

В них советуют быстрее принимать душ и экономить воду при стирке и мытье посуды. Кроме того, эксперты призывают питаться овощами и фруктами вместо мяса и прекратить выбрасывать еду.

Самым активным и ответственным ООН предлагает не только самим соблюдать правила потребления, но также бороться за равные права и подключать к данной активности друзей и родных.

1 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил доклад, по данным которого в 2019 году численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек.

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