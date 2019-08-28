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Pornhub снял видео для привлечения внимания к проблемам экологии

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Фото: Depositphotos
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Pornhub снял ролик на одном из самых грязных пляжей планеты, чтобы привлечь внимание общества к проблемам экологии. Видео размещено на YouTube-канале порносайта.

С каждого просмотра видео будут отчисляться деньги для организации Ocean Polymers, занимающейся борьбой с мусором в океанах. На момент публикации новости ролик посмотрели около 340 тыс. раз.

На кадрах молодой человек и девушка идут по грязному пляжу, а затем начинают заниматься любовью среди мусора. В этот момент появляются люди в белых костюмах и приступают к уборке территории.

«Девиз компании — чем грязнее, тем лучше. Но даже у нас есть черта, которую нельзя пересекать», — говорится в видео.

В компании Ocean Polymers считают, что сотрудничество с Pornhub поможет привлечь внимание множества людей к проблеме загрязнения океанов.

В мае сообщалось, что датский депутат Йоахим Б. Ольсен нашел оригинальный способ привлечь избирателей на свою сторону и разместил рекламу на Pornhub.

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