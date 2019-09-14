Немецкие ученые научили крыс играть в прятки

Немецкие нейробиологи научили крыс играть в прятки, чтобы исследовать игровое поведение животных. Результаты опыта были опубликованы в научном журнале Science.

Эксперимент провели профессор немецкого Университета имени Гумбольдта в Берлине Михаэль Брехт и студентка вуза Анника Рейнхольд. В нем приняли участие шесть взрослых грызунов, которых поместили в комнату с разными коробками и перегородками.

После того как животные освоились и привыкли к обстановке, их поместили в специальный контейнер, а исследователь прятался от них в одном из укрытий. Затем контейнер открывали дистанционно, крыса выбегала наружу и обходила комнату, пока не находила человека.

Также проводили опыты, когда контейнер оставляли открытым и давали крысе спрятаться, после чего исследователь отправлялся на ее поиски. Правила игры животные усвоили в течение двух недель и стали успешно играть в прятки. Крысы даже научились осматривать те места, где находили человека в предыдущих раундах, и выбирали для укрытия непрозрачные контейнеры.

Они не получали за игру вознаграждения в виде еды, но были награждены положительным физическим контактом. Люди щекотали им животик, как иногда играют с маленькими котятами и щенками. В результате удалось установить, что крысам нравилось играть в прятки ради самой игры.

Они испытывали положительные эмоции, когда их находили, об этом свидетельствовали их прыжки и ультразвуковое «хихиканье». Также нейробиологи отслеживали у животных активность областей мозга, отвечающих за социальное и игровое поведение. Она оказалась похожа и в том случае, когда крысы искали человека, и наоборот.

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