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Британские инженеры разработали парящего над водой робота

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Фото: robotics.sciencemag.org
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Инженеры из имперского колледжа Лондона (Великобритания) изобрели робота, которые может передвигаться по воде как летучая рыба. Об этом сообщил американский журнал Science Robotics.

Вес робота всего 160 г, однако с помощью небольшого насоса, который закачивает воду в камеру, где происходит химическая реакция с карбидом кальция, он образует газовую струю. Именно она помогает ему пролетать за раз до 26 м, поднимать объекты в 25 раз превосходящие его собственный вес, а также отрываться от поверхности воды и перелетать через высокие волны.

Предположительно, робота можно использовать для сбора образцов воды, чтобы определить степень загрязнения, например, во время аварий, когда условия угрожают жизни и здоровью человека.

Один из создателей устройства — инженер Мирко Ковач заявил, что наиболее сложной задачей было заставить маленького робота оторваться от поверхности воды, пишет ТАСС со ссылкой на издание The Independent. Пока устройство было испытано только в озере, но ученые уже планируют протестировать робота в океане в районе морских нефтяных платформ и коралловых рифов.

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