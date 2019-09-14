Трамп продлил на год торговое эмбарго против Кубы

Президент США Дональд Трамп продлил торговые ограничения в отношении Кубы до 14 сентября 2020 года, а также свои полномочия в рамках эмбарго. По словам главы Белого дома, это решение «отвечает национальным интересам Соединенных Штатов», пишет ТАСС.

17 апреля помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Вашингтон расширяет санкции против Гаваны. Власти США намерены запретить поездки на Кубу гражданам, у которых нет родственников на территории островного государства, а также восстановить ограничения на перевод денежных средств американцев в республику в размере $1 тыс. на человека в квартал. Кроме того, в санкционный список попали несколько компаний, с которыми американцам запрещено иметь прямые финансовые трансакции. Речь идет о фирмах, якобы связанных с кубинской армией и спецслужбами.

По словам Болтона, данные меры были предприняты в связи с «нарушением прав человека» властями островного государства, а также из-за поддержки Гаваной венесуэльского лидера Николаса Мадуро, которого Вашингтон считает нелегитимным.

Ранее в тот же день госсекретарь Майкл Помпео объявил, что со 2 мая граждане США смогут подавать в американские суды иски на физические и юридические лица, контролирующие собственность на Кубе, которая была национализирована местными властями в прошлом веке. Таким образом, Вашингтон решил больше не приостанавливать действие закона Хелмса–Бертона от 1996 года, который позволяет американцам подавать в суд на иностранные компании, занимающиеся бизнесом в Соединенных Штатах и инвестировавшие в собственность на острове. В кубинском МИДе данный шаг назвали нарушением международного права и суверенитета республики, а в Евросоюзе пообещали принять меры, чтобы защитить свои компании от американских санкций в отношении Кубы.

Торгово-экономическое и финансовое эмбарго против Кубы со стороны США действует более полувека. В конце 2014 года в отношениях между Вашингтоном и Гаваной началась оттепель. Тогда экс-президент США Барак Обама и кубинский лидер Рауль Кастро объявили о восстановлении дипотношений. Несмотря на это, американская сторона продлила санкции, но пообещала, что их непременно снимут при следующем президенте Соединенных Штатов.

Однако в 2017 году Трамп заявил об ужесточении политики в отношении Гаваны. Он также пригрозил разорвать соглашения, заключенные Обамой в рамках нормализации отношений, если Куба не приложит усилий для улучшения жизни своих граждан.

В августе 2018 года кубинский МИД опубликовал доклад, согласно которому за весь период действия эмбарго экономике карибской страны нанесен ущерб в размере $134,5 млрд. При этом если измерять их с учетом обесценивания доллара по отношению к золоту, то эта цифра составит $933 млрд.