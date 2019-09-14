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Трамп продлил на год торговое эмбарго против Кубы

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп продлил торговые ограничения в отношении Кубы до 14 сентября 2020 года, а также свои полномочия в рамках эмбарго. По словам главы Белого дома, это решение «отвечает национальным интересам Соединенных Штатов», пишет ТАСС.

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17 апреля помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Вашингтон расширяет санкции против Гаваны. Власти США намерены запретить поездки на Кубу гражданам, у которых нет родственников на территории островного государства, а также восстановить ограничения на перевод денежных средств американцев в республику в размере $1 тыс. на человека в квартал. Кроме того, в санкционный список попали несколько компаний, с которыми американцам запрещено иметь прямые финансовые трансакции. Речь идет о фирмах, якобы связанных с кубинской армией и спецслужбами.

По словам Болтона, данные меры были предприняты в связи с «нарушением прав человека» властями островного государства, а также из-за поддержки Гаваной венесуэльского лидера Николаса Мадуро, которого Вашингтон считает нелегитимным.

Ранее в тот же день госсекретарь Майкл Помпео объявил, что со 2 мая граждане США смогут подавать в американские суды иски на физические и юридические лица, контролирующие собственность на Кубе, которая была национализирована местными властями в прошлом веке. Таким образом, Вашингтон решил больше не приостанавливать действие закона Хелмса–Бертона от 1996 года, который позволяет американцам подавать в суд на иностранные компании, занимающиеся бизнесом в Соединенных Штатах и инвестировавшие в собственность на острове. В кубинском МИДе данный шаг назвали нарушением международного права и суверенитета республики, а в Евросоюзе пообещали принять меры, чтобы защитить свои компании от американских санкций в отношении Кубы.

Торгово-экономическое и финансовое эмбарго против Кубы со стороны США действует более полувека. В конце 2014 года в отношениях между Вашингтоном и Гаваной началась оттепель. Тогда экс-президент США Барак Обама и кубинский лидер Рауль Кастро объявили о восстановлении дипотношений. Несмотря на это, американская сторона продлила санкции, но пообещала, что их непременно снимут при следующем президенте Соединенных Штатов.

Однако в 2017 году Трамп заявил об ужесточении политики в отношении Гаваны. Он также пригрозил разорвать соглашения, заключенные Обамой в рамках нормализации отношений, если Куба не приложит усилий для улучшения жизни своих граждан.

В августе 2018 года кубинский МИД опубликовал доклад, согласно которому за весь период действия эмбарго экономике карибской страны нанесен ущерб в размере $134,5 млрд. При этом если измерять их с учетом обесценивания доллара по отношению к золоту, то эта цифра составит $933 млрд.

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