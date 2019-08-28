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В США подали иски против работавших с Кубой круизных компаний

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Фото: Global Look Press/Joaquin Hernandez
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На территории США были зарегистрированы пять исков против трех работавших с Кубой крупных круизных компаний на основании закона Хелмса–Бертона, который позволяет гражданам США подавать в суд на иностранные компании, контролирующие собственность на острове, конфискованную после революции.

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Два иска были поданы в суд в штате Флорида на компании Royal Caribbean, MSC Cruises и Norwegian Cruise в связи с тем, что они работали в национализированных в прошлом веке портах городов Сантьяго-де-Куба и Гавана, а также пользовались в этих транспортных узлах коммерческой недвижимостью, пишет портал Prensa Latina.

В апреле посол ЕС на Кубе Альберто Наварро отреагировал на решение США активировать Третий раздел закона Хелмса–Бертона. Ответом Европы на экстерриториальные санкции США против Острова свободы, которые ударят и по интересам Евросоюза, станут встречные меры.

Режим эмбарго против Кубы был введен США в 1961 году после национализации собственности американских граждан и корпораций. Спустя полвека в истории отношений двух стран наметились изменения в положительную сторону. Тому способствовала политика президента Барака Обамы, который добился их улучшения, в частности разморозки дипотношений между странами. Последние были восстановлены в 2015 году, а в Гаване начало работу американское посольство.

Однако сменивший его на этом посту в 2017 году республиканец Дональд Трамп изменил многое из того, что было сделано его предшественником. Так, он объявил о частичной отмене подписанных при Обаме двусторонних соглашений и ограничил выездной туризм. Позднее Вашингтон ужесточил экономические санкции в отношении Кубы, запретив своим гражданам совершать финансовые трансакции с некоторыми кубинскими структурами, в том числе с теми, которые контролируются или действуют от лица армии или спецслужб республики. Также была прекращена выдача лицензии на экспорт тем компаниям, что поставляли продукцию на остров.

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