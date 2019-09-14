Прощание с титаном: богатейший человек Азии ушел из бизнеса

Джек Ма, создатель самой успешной интернет-компании за пределами США, покинул свой пост на мостике Alibaba в ходе впечатляющей церемонии на забитом до отказа стадионе. Ма уходит, оставляя за своей спиной революцию в китайском бизнесе, но рассчитывает, что его преемник совершит не меньшее — превратит компанию в полностью глобального гегемона. Для этого тоже потребуются революционные шаги и, судя по всему, Дэниел Жан к ним вполне готов.

В интернет-эпоху руководители компаний «новой экономики» все больше и больше походят на рок-звезд со всеми сопутствующими их атрибутами и культами. Стив Джобс стал первым человеком, превратившимся из предпринимателя в культурного героя, на наших глазах подобную же трансформацию пережил Илон Маск, которому прощают любые неудачи в бизнесе. Сцена ухода китайской звезды интернет-бизнеса напоминала то ли религиозное действо, то прощальный бенефис легендарного артиста. Ма вышел к 60 тысячам своих сотрудников, собравшихся на стадионе в восточнокитайском Ханчжоу (около 200 км от Шанхая), в кожаной куртке с гитарой в руках подобно лидеру хэви-метал-группы и спел проникновенную балладу.

алибаба Стив Джобс Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/BANG

Дата также была выбрана идеально. Cовпали сразу два юбилея: день рождения самого Ма, которому исполнилось 55 лет и 20-летие компании, которую виновник торжества, учитель английского по профессии, создал в 1999 году в скромной квартирке здесь же, в Ханчжоу. Вскоре Alibaba смогла получить крупные инвестиции от Goldman Sachs и японского SoftBank, благодаря чему уже в начале нового столетия превратилась во флагмана китайской электронной коммерции. Китай смог успешно преодолеть азиатский кризис 1997-1998 годов, не затронул его и крах «доткомов» в США, так что конъюнктура для развития интернет-бизнеса у Ма и его компании была просто отличной. Чем он и воспользовался исчерпывающе, став мировым лидером во всех видах интернет-торговли — B2B (бизнеса с бизнесом), B2C (бизнеса с покупателем) и С2С (торговли между частными лицами). На данный момент объемы торговли на площадках Alibaba превосходят суммарные показатели американских Amazon и eBay. А сам Ма стал богатейшим человеком Азии, сколотив состояние в 38 миллиардов долларов.

Прощание Джека Ма со своей корпорацией, в противоположность эксцентричному шоу, было каким угодно только не спонтанным. Китайский миллиардер начал готовиться к нему за пять лет — очень похоже на то как планируют свой уход руководители КПК. В 2013 году он покинул пост генерального директора, оставив за собой только должность председателя совета директоров. Ровно год назад он анонсировал свою окончательную отставку, заранее решив все вопросы о преемнике. В итоге осталось провести только впечатляющую церемонию передачи власти.

«Это не конец Джека Ма, - обратился он к собравшейся публике. - Это лишь начало передачи наследства». Ма сделал все, чтобы воодушевить своих сотрудников, инвесторов и клиентов и внушить уверенность в будущем корпорации под новым руководством. В последний год он поработал ударно: рыночная капитализация Alibaba выросла почти на 10 процентов до впечатляющих 462 миллиардов долларов, а выручка подскочила в полтора раза до 56 миллиардов долларов.

алибаба2 Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Crab Hu/Featurechina/Ropi

Но останавливаться даже на столь высокой точке Ма счел недостаточно амбициозным. Миллиардер завещал своим наследникам в руководстве торговой империи совершенно наполеоновские планы. Компания предполагает своей деятельностью создать к 2036 году 100 миллионов рабочих мест (естественно, не только у себя, но в смежных компаниях), увеличить число клиентов до 2 миллиардов человек и поддерживать 10 миллионов прибыльных бизнесов. Амбиции на ближайший год также серьезны: корпорация рассчитывает довести объем торговли на своих площадках до триллиона долларов в год.

Выполнять все это будет Дэниел Жан, скромный бухгалтер по профессии, который во многом является противоположностью своего эксцентричного, яркого босса. Человек это настолько неприметный, что однажды, если верить корпоративной легенде, его приняли за уборщика. Тем не менее, Ма все последние годы ни на секунду не сомневался в его способностях руководить. А амбиции нового руководителя и его готовность к переменам впечатляют не менее, чем культовый статус прежнего лидера компании.

Жан планирует полностью перевернуть бизнес-модель Alibaba, заявив в интервью Bloomberg, что «если вы не убьете собственный бизнес, это сделает кто-то другой». Ради этого он на протяжении последних лет готовил в недрах корпорации стартап Freshippo, который должен стать интегральной частью новой Alibaba, сочетая в себе свойства ресторана, супермаркета и приложения доставки. Компания собирается использовать все последние достижения хай-тека, включая технологию распознавания лиц и многочисленную робототехнику.

алибаба3 Дэниел Жан и Джек Ма Фото: Global Look Press/Jin Liangkuai

Для Alibaba, впрочем, потребуются множество таких прорывов. Стоит отметить, что несмотря на фантастические успехи в Китае, по-настоящему глобальной корпорацией она так и не стала. С начала 2010-х годов Alibaba начала инвестировать миллиарды долларов в покупку бизнесов е-коммерции в Южной и Юго-Восточной Азии, планируя опереться на первых порах на мощную и богатую китайскую диаспору в этих странах.

Однако пока результаты оставляют желать много лучшего. Выручка Alibaba от заграничных операций составляет единицы процентов от общей. Компания, как и многие, буксует за рубежом, даже несмотря на наличие мощной финансовой базы, которая закладывается в материковом Китае. Проблемы известны — чрезмерная напористость китайского бизнеса, который, как правило не умеет учитывать местную специфику, отличающуюся от китайской даже в «культурно близких» странах Азии.