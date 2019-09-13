Прямой эфир

В России предложили повысить минимальную цену водки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предложил Министерству финансов России увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 233 рублей за 0,5 л. Об этом сообщил президент союза Игорь Косарев, выступая в пятницу, 13 сентября, на сессии Московского финансового форума.

«СПАП, проговорив со всеми членами, направил в Минфин цифру — 233 рубля за пол-литровую бутылку», — цитирует его слова ТАСС.

Косарев также выразил надежду, что при определении МРЦ на 2020 год будет учтено как увеличение ставки акциза на этиловый спирт до 544 рублей за литр, так и повышение стоимости пшеницы и стекла.

С 1 января 2019 года минимальная цена на водку была увеличена на 10 рублей и составила 215 рублей за 0,5 л.

26 мая сообщалось, что россияне перешли с вина на пиво ради экономии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин выпил в Дагестане рюмку водки вместе с ополченцами
Ученые назвали смертельно опасные безалкогольные напитки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019