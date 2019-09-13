В России предложили повысить минимальную цену водки
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предложил Министерству финансов России увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 233 рублей за 0,5 л. Об этом сообщил президент союза Игорь Косарев, выступая в пятницу, 13 сентября, на сессии Московского финансового форума.
«СПАП, проговорив со всеми членами, направил в Минфин цифру — 233 рубля за пол-литровую бутылку», — цитирует его слова ТАСС.
Косарев также выразил надежду, что при определении МРЦ на 2020 год будет учтено как увеличение ставки акциза на этиловый спирт до 544 рублей за литр, так и повышение стоимости пшеницы и стекла.
С 1 января 2019 года минимальная цена на водку была увеличена на 10 рублей и составила 215 рублей за 0,5 л.
26 мая сообщалось, что россияне перешли с вина на пиво ради экономии.