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Конгресс США запросил данные глав крупных технических корпораций

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Юридический комитет палаты представителей конгресса США в рамках антимонопольного расследования запросил данные руководства четырех крупнейших технологических американских компаний.

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«Цель расследования, которым занимаются обе партии, — исследовать проблемы конкурентности на цифровом рынке; (выяснить. — Ред.) вовлечены ли основные компании в монополистические практики онлайн, а также достаточны ли существующие антимонопольные законы, политика и уровень их исполнения для решения этих проблем», — приводит текст документа «РИА Новости» 13 сентября.

Компании Facebook, Apple, Google и Amazon должны будут предоставить свои данные, в том числе сообщения и записи телефонных разговоров руководства, до 14 октября 2019 года. Среди руководящих лиц, которым необходимо будет предоставить информацию, основатели Google Сергей Брин, Ларри Пейдж и Эрик Шмидт, глава Facebook Марк Цукерберг, руководитель Apple Тим Кук и глава Amazon Джеф Безос.

Ранее, 9 сентября, власти 48 штатов США, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико начали расследование в отношении компании Google, подозреваемой в монополизации рынка. К расследованию не присоединились только власти штатов Калифорния и Алабама, которые проводят аналогичную проверку в отношении Facebook.

4 июня стало известно, что власти США намерены провести антимонопольное расследование в отношении крупных корпораций, в том числе Google, Apple, Facebook и Amazon, решив выяснить, не злоупотребляют ли они рыночной властью.

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