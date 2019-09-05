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В Сеть утекли 419 млн телефонных номеров пользователей Facebook

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Фото: Global Look Press/Carsten Rehder
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В интернете нашли базу данных с 419 млн телефонных номеров пользователей социальной сети Facebook. Об этом 4 сентября сообщил интернет-портал TechCrunch.

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Мобильные телефоны пользователей, привязанные к их аккаунтам в Facebook, находились в свободном доступе, информация не была защищена паролем. В настоящее время база данных уже недоступна, однако известно, что в ней содержались больше 419 млн записей, касающихся пользователей из разных стран, отмечает телеканал «360».

По данным портала, каждая запись содержала идентификационный номер аккаунта и номер привязанного к нему телефона, а в ряде случаев — пол, имя и страну проживания пользователя. По мнению сотрудников TechCrunch, указанные сведения могли облегчить отправку спама владельцам телефонов и учетных записей. Кто именно собрал указанные сведения об аккаунтах в Facebook, выяснить пока не удалось. Из свободного доступа базу удалили после обращения представителя портала к владельцам сервера, на котором хранилась информация.

В Facebook заявили, что данные могли быть собраны при помощи функции поиска в соцсети других людей по номерам телефонов. В компании уточнили, что функция не работает с апреля 2018 года, поэтому база данных могла устареть, пишет телеканал «Звезда». Представители соцсети подчеркнули, что не получали информации о получении неизвестными несанкционированного доступа к чьим-либо учетным записям при помощи опубликованных в базе данных сведений.

В июне сообщалось, что СМИ узнали о причастности Цукерберга к утечке личных данных пользователей.

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