В СК назвали причину утечки данных сотрудников РЖД

Массовая утечка персональных данных сотрудников РЖД произошла из-за несанкционированного проникновения на сервера компании. Об этом 30 августа сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская.

Установлено, что в период до 28 августа злоумышленники получили доступ к информационным служебным ресурсам РЖД, где размещены личные данные работников компании. Всю информацию они впоследствии опубликовали в свободном доступе в интернете, нанеся этим «вред законным интересам государства и общества».

«По факту неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации организована доследственная проверка», — цитирует Марковскую ТАСС.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Внутреннюю проверку проводят и в РЖД, служба безопасности компании сотрудничает со следствием.

Ранее начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион исключил версию кибератаки, заявив, что проникновения в систему извне зафиксировано не было.

В компании подчеркивали, что персональные данные клиентов похищены не были. В компании объяснили это высокой степенью надежности защиты данных в системе продажи билетов,