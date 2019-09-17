От нуля и старше: Колобок выйдет из-под возрастных ограничений

Из возрастной маркировки в России может быть убрана категория возраста «0+». Такой законопроект по поручению президента разработало Минкомсвязи. Как сообщил «Известиям» заместитель главы министерства Алексей Волин, документ коснется всей информационной продукции, а в нижней палате он окажется сразу после прохождения всех этапов обсуждения. Эксперты считают, что это — только первый шаг на пути дальнейшего упрощения возрастной маркировки.

Красная шапочка вне закона

Поручение Владимира Путина было дано правительству в июле этого года. «Представить предложения по совершенствованию законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, предусмотрев исключение из классификации информационной продукции категории «информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет», — говорится на сайте Кремля.

Так президент отреагировал на жалобу участницы медиафорума ОНФ, главного редактора газеты «Псковская правда» Юлии Шариповой. Она рассказала главе государства о судебных делах, инициированных Роскомнадзором из-за неправильной возрастной маркировки зрелищных мероприятий.

— Любая афиша или даже просто журналистская статья о Масленице, о чем угодно должна быть промаркирована: «0+», «6+», «12+». Владимир Владимирович, вы — отец, вы понимаете тонкую грань между маркировкой «0+» и «6+»? И никто не понимает в стране, — сказала она.

По словам Юлии Шариповой, ее газета опубликовала афишу детских спектаклей про Колобка и Красную шапочку, поставив на ней маркировку «0+», а Роскомнадзор посчитал, что это неправильно. Ведомство заявило, что маркировать нужно было каждую из постановок.

Владимир Путин ответил, что вопрос взят к рассмотрению, а позже поручил правительству решить его до 1 сентября. Сейчас этот документ проходит общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу.

— Пока мы предлагаем исключить только «0+». Но наша позиция, что это должен быть только первый шаг. Мы сторонники следующей идеи: маркировку надо сильно сократить. Оставить для начала только «6+», «14+» и «18+», — пояснил «Известиям» заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.

По его словам, в перспективе министерство считает необходимым снять любую ответственность за неправильную маркировку.

— Внесем его (законопроект в Госдуму. — «Известия») как только, так сразу. Если говорить о параметрах, то он коснётся всех видов информационной продукции, — пояснил замминистра.

Планируемый срок вступления документа в силу — 20 апреля 2020 года.

Как сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, комитет Госдумы параллельно с Минкомсвязи ведет работу над поручением президента и проводит совещания с экспертным сообществом. По его словам, сегодня к реформированию законодательства в этой области есть несколько подходов. Первый, кардинальный — маркировку нужно отменить. Второй — она должна остаться в существенно усеченном варианте. Третий заключается в том, чтобы маркировка носила рекомендательный характер, а ответственность за нее была отменена.

— Что будет поддержано, покажут результаты общественного обсуждения. Но за этой широкой дискуссией важно не потерять главное: по какой причине она началась. А началась она потому, что СМИ штрафуются Роскомнадзором неправомерно, и не всегда обоснованно, — подчеркнул депутат, убежденный, что действующее законодательство требует корректировки.

Также Леонид Левин сообщил, что у комитета есть по этому поводу заключение Союза журналистов России, который через свои региональные отделения провел исследования по правоприменительной практике, а также Роскомнадзора по фактам применения маркировки.

Лишний плюс

Как рассказал «Известиям» председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, этих изменений законодательства в журналистском сообществе ждут давно.

— Возрастная пошаговая маркировка сегодня создает очень много сложностей в работе. Ведь это не так, как было в советское время: до 16 ничего нельзя, а потом всё можно. Сейчас речь идет о разграничениях «6+», «12+» и т.д., — пояснил Соловьев.

По его словам, в СЖР общались со специалистами по детской психологии, которые разработали эту систему, а также выходили с предложением, чтобы маркировку упростить, исключив часть элементов, не меняя основных принципов.

— Мы ни в коей мере не за то, чтобы вредная для детской психики информация оказывала на них влияние. Но слишком сложная маркировка тоже не нужна. Поэтому мы предлагаем убрать из нее некоторые цифры, — рассказал глава СЖР.

Психологи, аккредитованные при Роскомнадзоре, впрочем, имеют на этот счет свою точку зрения.

— Возрастная категоризация была оправдана многими исследованиями и практической деятельностью. До сих пор она не нуждалась в каких-либо изменениях, потому что она работает. Чтобы ее менять, нужны очень сильные аргументы, — заявил «Известиям» доктор психологических наук Вали Енгалычев.

Эксперт не видит большой проблемы в том, чтобы ставить отметку о возрасте.

— Кому нужно обращаются, и мы даем свое заключение. Недавно мы дали его театру, который поставил спектакль для взрослых. Но мы спокойно поставили «6+», потому что, хотя тема взрослая, детям она не повредит, — говорит психолог.

Возрастные ограничения для детей были установлены в России в 2012 году. Сегодня они включают пять категорий: «0+», «6+», «12+», «16+» и «18+». В соответствии с ними должна маркироваться вся информационная продукция: кино, СМИ, книги, компьютерные игры, концерты, спектакли и шоу. Нарушителям грозят штрафы до 50 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

Еще в 2015 году Минкульт подготовил законопроект, обязывающий нанесение на информационную продукцию только значка «18+». Для остальных категорий ведомство предлагало предусмотреть принцип добровольного маркирования. Однако тогда законопроект был критически воспринят в Госдуме и Совете Федерации. Его противники заявляли, что с законодательство с существующей маркировкой хорошо работает и не требует пересмотра.

Этой весной в нижнюю плату группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по культуре Еленой Ямпольской был внесен законопроект, отменяющий возрастную маркировку для некоторых книг и фильмов. Авторы предложили убрать ее из литературы в программах общего и среднего образования. Также возрастные рамки предлагалось отменить для фильмов, снятых на территории России и СССР до 1991 года, и для кинолент, для показа которых не требуется прокатное удостоверение.

Кроме того, правительство наделялось полномочием по определению критериев информационной продукции, имеющей значимую историческую, художественную или иную культурную ценность. Если объект искусства или литературы будет признан таковым, то он не может быть запрещен для распространения среди детей. Сейчас законопроект находится на рассмотрении Госдумы.