В Госдуму внесли законопроект об отмене возрастной маркировки для книг и кино

Госдума рассмотрит законопроект об отмене возрастной маркировки для произведений литературы, искусства и советского кино. Документ внесла группа депутатов нижней палаты российского парламента.

Инициаторы проекта отмечают, что информационная продукция, имеющую значительную историческую, художественную или иную культурную ценность не подпадает под действие закона о защите детей от вредоносной информации, однако на практике эта норма не реализуется. В этой связи они указывают на недопустимость ограничения доступа к подобным ценностям и культурным благам за исключением тех случаев, когда такой запрет напрямую установлен законодательством страны, пишет «Газета.ру».

16 мая Владимир Путин встретился с участниками медиафорума Общероссийского Народного Фронта (ОНФ). В ходе мероприятия главе государства пожаловались трудности, с которыми люди сталкиваются из-за закона о возрастной маркировке книг, фильмов и не только. Российский лидер, в свою очередь, согласился с наличием проблемы.

17 мая сообщалось, что на рассмотрение Госдумы внесен законопроект об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр. Таким образом инициаторы документа хотят оградить детей от информации, которая причиняет вред их здоровью и развитию.