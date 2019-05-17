Законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр внесен в Госдуму

Законопроект об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр внесла в Госдуму группа членов Совета Федерации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмилу Бокову.

«Речь идет о маркировке, которая в обязательном порядке будет стоять на компьютерных играх в соответствии с законом о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — цитирует ее агентство.

Отмечается, что таким образом нормы закона распространятся и на игры.

В октябре 2018 года сенатор Елена Мизулина выступила с инициативой об ужесточении законодательства в сфере регулирования соцсетей и компьютерных игр. В том числе она предложила ввести административную ответственность для информационных посредников, предоставляющих подобный контент.

Отмечается, что такая инициатива поступила после массового убийства, произошедшего в Керченском политехническом колледже 17 октября. Тогда 18-летний Владислав Росляков взорвал в столовой учебного заведения самодельное взрывное устройство, после этого он устроил стрельбу из охотничьего ружья. В результате погибли 20 человек (15 студентов и пятеро преподавателей). Пострадали более 70 человек. Нападавший покончил с собой.