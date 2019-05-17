Прямой эфир

Законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр внесен в Госдуму

0
Фото: ТАСС/Георгий Копытин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр внесла в Госдуму группа членов Совета Федерации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмилу Бокову.

«Речь идет о маркировке, которая в обязательном порядке будет стоять на компьютерных играх в соответствии с законом о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — цитирует ее агентство.

Отмечается, что таким образом нормы закона распространятся и на игры.

В октябре 2018 года сенатор Елена Мизулина выступила с инициативой об ужесточении законодательства в сфере регулирования соцсетей и компьютерных игр. В том числе она предложила ввести административную ответственность для информационных посредников, предоставляющих подобный контент.

Отмечается, что такая инициатива поступила после массового убийства, произошедшего в Керченском политехническом колледже 17 октября. Тогда 18-летний Владислав Росляков взорвал в столовой учебного заведения самодельное взрывное устройство, после этого он устроил стрельбу из охотничьего ружья. В результате погибли 20 человек (15 студентов и пятеро преподавателей). Пострадали более 70 человек. Нападавший покончил с собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Защита детей должна стать вопросом национальной безопасности»
«Защита детей должна стать вопросом национальной безопасности»
Павел Астахов, уполномоченный при президенте России по правам ребенка, в пятницу, 17 февраля, доложит Дмитрию Медведеву о том, что происходит с детьми в России
Стрельбу во Флориде открыл проигравший в видеоигру киберспортсмен

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017