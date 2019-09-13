Верховная рада досрочно прекратила полномочия ЦИК Украины

Верховная рада Украины по предложению главы государства Владимира Зеленского досрочно прекратила полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом 13 сентября пишет «Укринформ».

За принятие постановления «О Досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК» выступил 341 депутат. Минимально документ должен был получить одобрение 300 нардепов.

Как пояснили в парламенте, многие действия ЦИК, в частности во время выборов в раду, противоречили принципам избирательного законодательства. Кроме того, 28 решений комиссии были ранее отменены судами. Постановление уже вступило в силу.

В пропрезидентской партии «Слуга народа» ранее жаловались на необъективность Центризбиркома при определении сведений в автобиографии кандидатов на парламентских выборах.

Зеленский внес документ в раду 9 сентября, а 11 сентября его инициативу поддержал комитет парламента по вопросам организации государственной власти.

В ответ Центризбирком предупредил президента и депутатов об ответственности за политически мотивированное решение, пишет ТАСС. Роспуск ЦИК с политикой связывал и экс-президент Украины Петр Порошенко, отмечает «Газета.ру».

Распущенный состав ЦИК был утвержден радой в сентябре 2018.