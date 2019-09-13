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Верховная рада досрочно прекратила полномочия ЦИК Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Верховная рада Украины по предложению главы государства Владимира Зеленского досрочно прекратила полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом 13 сентября пишет «Укринформ».

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За принятие постановления «О Досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК» выступил 341 депутат. Минимально документ должен был получить одобрение 300 нардепов.

Как пояснили в парламенте, многие действия ЦИК, в частности во время выборов в раду, противоречили принципам избирательного законодательства. Кроме того, 28 решений комиссии были ранее отменены судами. Постановление уже вступило в силу.

В пропрезидентской партии «Слуга народа» ранее жаловались на необъективность Центризбиркома при определении сведений в автобиографии кандидатов на парламентских выборах.

Зеленский внес документ в раду 9 сентября, а 11 сентября его инициативу поддержал комитет парламента по вопросам организации государственной власти.

В ответ Центризбирком предупредил президента и депутатов об ответственности за политически мотивированное решение, пишет ТАСС. Роспуск ЦИК с политикой связывал и экс-президент Украины Петр Порошенко, отмечает «Газета.ру».

Распущенный состав ЦИК был утвержден радой в сентябре 2018.

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