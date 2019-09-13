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Автостраховщики поддержали реформу ОСАГО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский союз автосраховщиков поддерживает реформу тарифообразования в ОСАГО, рассказали «Известиям» в пресс-службе организации.

Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз, сообщила 13 сентября «Российская газета» со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

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Этим летом такие виды автострахования можно было купить в среднем за 5,3 и 26 тыс. рублей

«Мы уверены, что тариф в результате станет более индивидуальным и, соответственно, более справедливым для автовладельцев», — отметили в РСА.

Первый этап этой реформы был начат 9 января этого года, когда Центральный банк расширил на 20% вверх и вниз тарифный коридор по ОСАГО и реформировал коэффициент «возраст-стаж».

В результате с начала года средняя цена полиса ОСАГО снизилась на 5-6%, заявили в Российском союзе автостраховщиков.

В организации выразили уверенность, что реформа приведет к снижению стоимости ОСАГО для большей части автовладельцев.

В июле 2019 года правительство внесло в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО. В первом чтении его планируют рассмотреть до конца сентября.

Законопроект предлагает предоставить страховщикам право самостоятельно определять тариф в пределах коридора, установленного Центробанком. Компании смогут учитывать характеристики вождения и наличие у водителя нарушений ПДД. Кроме того, предполагается ввести учет истории вождения каждого автомобилиста.

В законопроекте прописана и отмена коэффициентов мощности и территории, а также увеличение размера компенсаций по страхованию в случае вреда жизни и здоровью в результате ДТП до 2 млн рублей с нынешних 500 тыс. рублей.

28 августа сообщалось, что система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.

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