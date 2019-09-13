Стали известны кандидаты на пост главы комитет Совфеда по науке

Сенаторы Лилия Гумерова и Любовь Глебова входят в число кандидатов на пост председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Место главы комитета станет вакантным в конце сентября-начале октября, так как возглавлявшая комитет с 2011 года Зинаида Драгункина сложит с себя сенаторские полномочия.

Отмечается, что представлявшая в Совфеде Мосгордуму сенатор не переизбиралась в верхнюю палату.

Как сообщил «РИА Новости» источник в парламенте, наибольшие шансы на место имеет Гумерова, которая является первым зампредом Драгункиной.

Глебова, представляющая в Совфеде Удмуртию, до 2017 года возглавляла Россотрудничество. Она является первым зампредом комитета верхней палаты по регламенту.

10 сентября президент России Владимир Путин назначил на должность статс-секретаря заместителя министра иностранных дел Евгения Иванова. С 2017 года по сегодняшний день Иванов занимал должность замминистра иностранных дел.

На посту статс-секретаря замминистра иностранных дел он сменил Григория Карасина, который работал в данной должности с 2005 года.

Тогда же стало известно, что победивший на выборах губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко намерен выдвинуть Карасина на пост члена Совета Федерации от региона.