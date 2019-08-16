Глазьев покинет администрацию президента

Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике. Об этом «Известиям» рассказали четыре источника, информацию подтвердили в пресс-службе ЕЭК.

В ЕЭК на посту министра по интеграции и макроэкономике Глазьев сменит Татьяну Валовую, которая, в свою очередь, возглавила офис ООН в Женеве. Формального решения о его назначении еще не было. В ЕЭК уточнили, что окончательно утвердить Глазьева планируется 1 октября.

Утверждения таких кандидатур происходят на заседаниях высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств стран ЕАЭС, уточнил «Известиям» источник, близкий к финансово-экономическому блоку правительства.

По словам собеседников «Известий», назначение Глазьева на эту должность логично — до перехода на работу в Кремль он был ответственным секретарем комиссии Таможенного союза и занимался формированием Единого экономического пространства.

«Почему от России предложили именно кандидатуру Сергея Глазьева — большой вопрос. Он активный оппонент монетарной политики ЦБ и Минфина, поэтому они были бы однозначно против его назначения», — рассказал источник, близкий к ЕЭК.

В финансово-экономическом блоке правительства предположили, что Глазьев уходит из администрации президента, потому что его идеология экономического развития не встречает поддержки и не реализуется.

Подробнее — в материале «Известий»:

Куда Глазьев глядит: советник президента уходит из АП