Куда Глазьев глядит: советник президента уходит из АП

Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике. Об этом «Известиям» рассказали четыре источника, информацию подтвердили в пресс-службе ЕЭК. По словам собеседников «Известий», назначение Сергея Глазьева на эту должность логично — до перехода на работу в Кремль он был ответственным секретарем комиссии Таможенного союза и занимался формированием Единого экономического пространства. В ЕЭК уточнили, что окончательно утвердить кандидатуру Сергея Глазьева планируется 1 октября.

Из советника в министры

В ЕЭК на посту министра по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев сменит Татьяну Валовую, которая возглавила офис ООН в Женеве. Формального решения о его назначении еще не было. Утверждения таких кандидатур происходят на заседаниях высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств стран ЕАЭС, уточнил «Известиям» источник, близкий к финансово-экономическому блоку правительства. Обычно они проходят дважды в год: в октябре и декабре.

Информацию о переходе в ЕЭК Сергея Глазьева подтвердили еще три собеседника и пресс-служба организации.

— Да, действительно в случае одобрения членами Высшего Евразийского экономического совета кандидатуры Сергея Глазьева он займет должность министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК, — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что 9 августа на заседании Межправсовета с участием премьер-министров стран ЕАЭС в киргизском Чолпон-Ате кандидатура Сергея Глазьева была одобрена. Теперь он будет представлен на утверждение главам государств стран союза на заседании высшего Евразийского экономического совета 1 октября.

В пресс-службе администрации президента «Известиям» сообщили, что не комментируют кадровые перестановки. Сергей Глазьев не ответил на звонок и SMS журналиста «Известий». Его помощник также не взял трубку. В приемной Глазьева секретарь сказала, что он находится в отъезде и она не владеет информацией о возможной смене им работы.

Резкий оппонент

Собеседник в финансово-экономическом блоке правительства предположил, что Сергей Глазьев уходит из администрации президента, потому что его идеология экономического развития не встречает поддержки и не реализуется . На новом посту он мог бы принести больше пользы, тем более что этой проблематикой раньше Глазьев занимался, отметил источник. Он уточнил, что нынешний советник президента не может возглавить ЕЭК, поскольку следующие четыре года в комиссии будет председательствовать Белоруссия и руководителем ЕЭК станет представитель этой страны.

Сергей Глазьев до прихода в администрацию президента четыре года занимался евразийской тематикой. Он был ответственным секретарем комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Под его руководством с 1 июля 2011 года был осуществлен перенос таможенного, санитарного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного, транспортного государственного контроля с российско-белорусской и российско-казахстанской границ на внешнюю границу Таможенного союза. Осуществление этих и других задач позволило с 1 января 2012 года перейти к повестке углубления интеграции — формированию Единого экономического пространства.

— Почему от России предложили именно кандидатуру Сергея Глазьева — большой вопрос . Он активный оппонент монетарной политики ЦБ и Минфина, поэтому они были бы однозначно против его назначения. Вряд ли его приход что-то принципиально изменит в риторике ЕЭК и российских денежно-кредитных властей, но если раньше решения и заявления комиссии можно было просто тихо не слушать, то теперь придется громко не реагировать, — рассказал собеседник, близкий к ЕЭК.

Сергей Глазьев действительно всегда выступал резко против денежно-кредитной политики Центробанка . Например, в 2016 году он заявил, что российская макроэкономическая система подобна больному с инфарктом миокарда. По его мнению, на это повлияло сокращение денежной массы в экономике. Также он активно выступал против плавающего курса рубля и предлагал заморозить доллар на одном конкретном уровне. Еще одна инициатива Глазьева — создать национальную криптовалюту в странах ЕАЭС. Он считал необходимым использовать цифровые деньги для обхода санкций.

Подходящая кандидатура

Сергей Глазьев долгое время занимался интеграционными процессами. С этой точки зрения, он — наиболее подходящая кандидатура, считает вице-президент РСПП Александр Мурычев. По его мнению, это не понижение, а скорее движение в сторону большей самостоятельности.

Сергей Глазьев вполне уверенно чувствует себя в кресле советника президента — на этом посту его противовес либералам от экономики вполне очевиден и эффективен, считает глава Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. Он подчеркнул, что переход Глазьева в ЕЭК будет логичным продолжением его экономической карьеры.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что Сергей Глазьев олицетворяет категорию политиков, которые не становятся выгодоприобретателями от своей идеи, даже если она принята и воплощена в жизнь. Он скорее символическая фигура.

Сергей Глазьев — стратег, и, учитывая хорошую школу и его опыт, это кадровое назначение окажет положительный эффект на евразийскую интеграцию , уверен доцент РАНХиГС Алисен Алисенов. Приход а работу в ЕЭК однозначно даст новый импульс организации, однако сложно прогнозировать в каком направлении — положительном или отрицательном, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

Над материалом работали Инна Григорьева, Роза Алмакунова, Дмитрий Гринкевич и Сергей Изотов