Евгений Иванов сменил Григория Карасина на посту статс-секретаря МИДа

Президент России Владимир Путин назначил на должность статс-секретаря заместителя министра иностранных дел Евгения Иванова. Соответствующий указ, подписанный главой государства, во вторник, 10 сентября, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 2017 года по сегодняшний день Иванов занимал должность замминистра иностранных дел. На посту статс-секретаря замминистра иностранных дел он сменил Григория Карасина, который работал в данной должности с 2005 года. На этом посту Карасин, в частности, курировал вопросы двусторонних отношений со странами СНГ.

Ранее во вторник президент России подписал указ об освобождении Карасина от занимаемой должности. Тогда же стало известно, что победивший на выборах губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко намерен выдвинуть Карасина на пост члена Совета Федерации от региона.