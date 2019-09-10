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Путин отправил в отставку прокуроров трех регионов

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Президент России Владимир Путин отправил прокуроров Республики Северная Осетия, Новгородской и Смоленской областей в отставку. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры во вторник, 10 сентября.

От занимаемых должностей освобождены прокурор Республики Северная Осетия — Алания Векшин Владимир Павлович, прокурор Смоленской области Полонский Евгений Викторович и прокурор Новгородской области Гуришев Андрей Вячеславович.

Ранее во вторник глава государства назначил новым прокурором Москвы Дениса Попова. До этого и.о. прокурора столицы был Олег Монаков. Прокурор Москвы Владимир Чуриков был освобожден от должности в декабре 2018 года. Причины отставки не уточнялись.

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