«Шнобелевские премии» вручили в США

Торжественная церемония награждения Шнобелевской премии 2019 года за научные исследования с сомнительной ценностью состоялась в Гарвардском театре Сандерс. Награду получили 10 команд. Приз за каждую номинацию составил 10 трлн зимбабвийских долларов.

За торжественной речью победителей, которое должно длиться не более 60 секунд, по традиции следила восьмилетняя девочка. Как только триумфаторы нарушают регламент, она сразу прерывает их словами: «Пожалуйста, прекратите, мне скучно!», пишет The Guardian.

За достижения в области медицины премию получил Сильвано Галлус из Италии. Он вместе с коллегами установил, что употребление пиццы может помочь организму справиться с некоторыми болезнями. Правда, есть нюанс — она должна быть приготовлена в Италии.

В номинации «Экономика» победу праздновали ученые из Турции, Нидерландов и Германии, которые пытались выяснить, через банкноты каких стран проще всего передаются бактерии. Они сделали вывод, что такими купюрами являются американские доллары и румынские леи.

Премии в области техники удостоили изобретателя из Ирана Имана Фарабахшу, который придумал устройство для смены подгузников у детей. Сам триумфатор на церемонию явиться не сумел.

В номинации «Химия» премию получили японские ученые. Они посчитали, что у пятилетнего ребенка вырабатывается в среднем в сутки около полулитра слюны.

В области «Биологии» жюри отметило работу исследователей из Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии, которые выяснили, что намагниченные мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.

Настоящий прорыв в анатомии сделали французские ученые, которые установили, что у одетых мужчин левое яичко теплее правого. Исследование «температурной асимметрии мошонки у обнаженных и одетых мужчин» проводилось на французских почтальонах.

Премию в области медицинского образования получила работа, рассказывающая, как обучить студентов-медиков при помощи звуковых сигналов, которыми обычно тренируют собак — вроде цоканья языком.

В номинации «Физика» премию получили двое ученых из Тайваня, которые ответили на вопрос, почему вомбаты испражняются кубиками. Это уже второй Шнобель для исследователей, первый они получили в 2015 году, когда выяснили что у всех млекопитающих примерно одинаковая продолжительность мочеиспускания.

Шнобелевскую премию мира получили ученые из Великобритании, Саудовской Аравии, США и Сингапура. Они пытались выяснить, доставляют ли человеку приятные ощущения щекотка и чесание.

Шнобелевская премия прошла уже в 29-й раз. Она вручается за самые странные достижения науки, которые заставляют людей сначала смеяться, а потом — задуматься. Так, в 2018 году ученые из Мичиганского университета заняли первое место в номинации «Медицина» с исследованием о выводе камней из почек посредством поездок на американских горках. Оказалось, что это помогает в 70% случаев.