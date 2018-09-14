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Названы лауреаты Шнобелевской премии – 2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Торжественная церемония награждения Шнобелевской премии 2018 года за научные исследования с сомнительной ценностью состоялась в Гарвардском театре Сандерс. Награду получили 10 команд. Приз за каждую номинацию составил 10 трлн зимбабвийских долларов.

Команда Джеймса Коула из Университета Брайтона в Британии победила в номинации «Питание» за исследование людоедства во времена палеолита. Им удалось установить, что тогда оно не было столь питательным и богато на витамины и вещества по сравнению с пищей современного человека.

Трое исследователей получили награду в области химии, доказав, что человеческая слюна идеально очищает грязные поверхности. А вот ученые из шведской академии сельскохозяйственных наук стали первыми в номинации «Биология». Они доказали, что люди без труда могут определить на вкус вино, в котором плавала муха, так как оно отличается горьким привкусом.

В области «Медицинское образование» премию за статью о проведении колоноскопии в сидячем положении получил японский исследователь Акира Хориучи. В номинации «Репродуктивная медицина» группа ученых получила премию за исследование «детумесценции пениса при помощи почтовых марок». Исследователи выяснили, что мужчины, страдающие психогенной импотенцией, в отличие от мужчин с органической импотенцией имеют хорошую эрекцию во время сна.

Ученые из Мичиганского университета заняли первое место в области «Медицина» с исследованием вывода камней из почек посредством поездок на американских горках. Оказалось, что это помогает в 70% случаев, сообщает РЕН ТВ.

В области антропологии снова первыми оказались шведские ученые, которые смогли доказать, что люди копируют повадки шимпанзе больше, чем сами животные.

Канадские исследователи получили премию в области экономики за свою работу об издевательстве работников над куклой вуду начальника. Подобные действия приносят колоссальное удовольствие служащим и позволяют восстановить чувство справедливости.

В номинации «За мир» первыми стали ученые, которые изучили ругательства участников дорожного движения. Они отметили, что агрессивное поведение за рулем связано с личными особенностями человека, а также с уровнем стресса и усталости. Исследование проводилось на дорогах Испании, пишет «Газета.ру».

Команда под руководством Теи Блэклер разбиралась, почему мужчины изучают инструкции чаще женщин, а молодые люди ими вовсе не пользуются, за что получили премию в области «Литература».

Шнобелевская премия прошла уже в 28-й раз. Она вручается за самые странные достижения науки, которые заставляют людей сначала смеяться, а потом — задуматься. В 2017 году одним из самых милых исследований стала работа французского ученого, который доказал, что коты на самом деле — жидкость.

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