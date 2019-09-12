Билан после скандального выступления в Самаре даст там новый концерт

Российский певец Дима Билан после скандального выступления в пьяном виде на Дне города в Самаре даст в этого городе новый концерт 29 сентября. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Азаров на своей странице в Instagram.

«Вчера звонила [продюсер поп-исполнителя] Яна Рудковская с просьбой дать возможность артисту (Диме Билану. — «Известия») лично извиниться перед зрителями и разрешить провести концерт. С главой города решили, что площадь Куйбышева будет предоставлена 29 сентября, несмотря на подготовку к другому масштабному мероприятию — Всемирному дню халяль», — написал губернатор.

«Для многих людей День города — это долгожданный семейный праздник, отчего возмущения каждого земляка мне близки и понятны, так же как и чувство гордости, стоящее за ними», — пояснил Азаров, добавив, что совершить ошибку легче, чем ее признать и предложить приехать снова с бесплатным концертом. По его словам, за это Билан заслужил второй шанс.

Азаров считает, что самарцы примут извинения музыканта из-за своей доброты и отходчивости. Он выразил надежду, что новое выступление будет хорошим и в городе в очередной раз пройдут интересные выходные.

Билан выступил на Дне рождения Самары 9 сентября. Вскоре после концерта в Сети появились кадры, на которых исполнитель демонстрирует странное поведение, роняет микрофон, подозрительно медленно пьет и показывает неприличные жесты. После этого жители города потребовали от местных властей извинений за приглашение певца на праздник.

Нарколог Алексей Казанцев считает, что музыкант действительно был «не в своем состоянии». Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить исполнителя на употребление наркотических веществ. Певец Юрий Лоза предложил в случае повторения подобной ситуации начать бойкотировать концерты Билана, поскольку он подвел зрителей.

Тем временем сам Билан в видеообращении в Instagram извинился перед самарцами за выступление в нетрезвом виде. Он посетовал, что давно не принимал спиртное и «не рассчитал». Также певец пообещал дать в городе открытый концерт.

В комментариях к этому сообщению Рудковская назвала его большим артистом, который не имеет права на ошибку. «Ждем место под детскую площадку, ждем, когда ты подаришь городу ее, ждем аппарат для детской больницы», — написала она, выразив надежду, что жители Самары его простят. Позже депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн завил на своей странице в Twitter, что провинившийся подарил детской больнице имени Ивановой в Самаре два монитора пациента.