Лоза придумал наказание для Билана за выступление в нетрезвом виде

Певец Юрий Лоза раскритиковал своего коллегу Диму Билана, выступившего на концерте в Самаре в нетрезвом виде. По словам музыканта, Билан должен был осознавать, что не сможет выступать на должном уровне после употребления алкоголя.

«Должна все-таки быть ответственность перед работой», — сказал Лоза журналистам в среду, 11 сентября.

По его словам, в случае повторения подобной ситуации Билана следует наказать — к примеру, начать бойкотировать его концерты.

«Осадочек даже после извинений Билана всё равно останется. Он подвел зрителя», — добавил Лоза в комментарии порталу Teleprogramma.

Билан выступил в Самаре 9 сентября. Вскоре после этого в Сети появились кадры, на которых видно, что исполнитель странно себя вел на сцене — он уронил микрофон, подозрительно медленно пил и совершал странные движения.

По мнению нарколога Алексея Казанцева, Билан действительно находился «не в своем состоянии». В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверить певца на употребление наркотических веществ. Сам Билан уже извинился за свое выступление. По его словам, из-за проблем с пищеварением он ведет здоровый образ жизни, поэтому долгое отсутствие в рационе алкоголя сыграло с ним «злую шутку». Билан заявил, что встретил друзей в гримерке, выпил коньяка и «не рассчитал».