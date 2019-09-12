Бэнкси высказался о «белом флаге» на месте его рисунка о Brexit

Британский уличный художник Бэнкси заявил, что «белый флаг», появившийся на месте его рисунка о Brexit в британском городе Дувр, согласуется с его первоначальным замыслом. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам Бэнкси, он планировал в день выхода Великобритании из Евросоюза поменять рисунок именно на это. «Но, похоже, они закрасили ее. Неважно. Думаю, большой белый флаг хорошо выражает то же самое», — написал Бэнкси, опубликовав две фотографии торца дома, где был рисунок.

Ранее сообщалось, что дом, на котором Бэнкси в 2017 году изобразил рабочего, сбивающего одну из 12 звезд на флаге ЕС, покрасили белой краской. По словам очевидцев, рисунок художника был закрашен целенаправленно.

Лондон решил покинуть ЕС в 2016 году по итогам референдума. Выход должен был состояться 29 марта 2019 года, однако из-за того, что Лондон и Брюссель никак не могут согласовать условия сделки, его перенесли на 31 октября.