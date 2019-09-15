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ВТБ поддержал осенний велофестиваль в Москве

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Фото: пресс-служба ВТБ
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«Осенний велофестиваль», в котором приняли участие около 30 тыс. человек, прошел в Москве в воскресенье, 15 сентября. Проведение мероприятия поддержал банк ВТБ и московский прокат «Велобайк».

«Московский осенний велофестиваль» стартовал в 12:00 в фестивальном городке в «Лужниках». Там участников ждала развлекательная программа, велоквест, спортивные и творческие мастер-классы, интерактивные зоны с призами и розыгрышами и фудкорт.

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Маршрут в 24 км прошел по Фрунзенской набережной, Садовому кольцу, а финишируют велосипедисты в «Лужниках».

Участие в велофестивале бесплатное, специального уровня подготовки или экипировки для этого не требовалось. Любой желающий мог взять свое транспортное средство или воспользоваться прокатом «Велобайка». При этом, сегодня, 15 сентября действует специальная тарификация: время бесплатного проката увеличилось до 60 минут, а все поездки длительностью до 6 часов стоят 100 рублей для всех типов доступа.

На старте также была открыта мастерская «Велобайка», где профессиональные механики помогали подготовить велосипед к заезду, а на маршруте участников велофестиваля сопровождал автомобиль технической помощи.

«Осенний велофестиваль пройдет по новому маршруту. Участники смогут полюбоваться красивыми видами набережных столицы и главных центральных улиц», — рассказывал ранее руководитель департамента розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров АО «Ситибайк» Мигель Маркарянц.

По его словам, банк ежегодно принимает участие в праздниках Москвы и совместно с правительством мегаполиса продолжает развивать велокультуру.

«Велобайк продолжает развивать систему городского проката совместно с правительством Москвы. В этом году уже совершено более 4,2 млн поездок, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года», — добавил президент общественного проката «Велобайк» Максим Акимов».

В новом сезоне станции велопроката появились в 12 новых районах российской столицы, в настоящее время сеть охватывает 62 района, расположенных в 9 округах. В этом году в распоряжении сервиса появились 400 электровелосипедов.

«Московский осенний велофестиваль» проводится при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. В этом году в Москве уже прошли весенний и летний велофестивали.

Официальная социальная сеть мероприятия — «ВКонтакте». Следить за новостями мероприятий в социальных сетях можно по хэштегу #ВТБрулит.

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