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Названа дата вступления Беглова в должность губернатора Санкт-Петербурга

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Александр Беглов, одержавший победу в первом туре выборов губернатора Санкт-Петербурга, вступит в должность 18 сентября. Об этом сообщили в четверг, 12 сентября, в пресс-службе администрации города.

«Вступление в должность состоится 18 сентября в 11:00 мск», — передает ТАСС. Накануне горизбирком Санкт-Петербурга утвердил результаты выборов губернатора.

9 сентября стало известно, что Беглов набрал 64,47% голосов по результатам обработки 98,93% протоколов. Явка в Санкт-Петербурге составила 30,08%.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Жители 85 регионов выбрали губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, депутатов горсоветов, глав муниципалитетов, а в Москве — депутатов Мосгордумы.

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