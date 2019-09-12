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Новак заявил о влиянии ситуации с Opal на переговоры с ЕС и Украиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом Opal будет учитываться на переговорах с Евросоюзом и Украиной по газу, которые пройдут в Брюсселе 19 сентября.

«Это, на мой взгляд, такое решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с поставками газа», — сказал Новак в четверг, 12 сентября, в интервью телеканалу «Россия 24».

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Министр отметил, что сейчас идет юридическая проработка сложившейся ситуации. Также он напомнил, что решение по расширению доступа к газопроводу Opal в 2016 году было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором и компанией «Газпром».

«Это решение было юридически выверенное, согласованное с юридическими службами Еврокомиссии, поэтому нам также необходимо понимать и оценку этого решения юридическими службами самой Еврокомиссии», — цитирует Новака ТАСС.

10 сентября суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод Opal на полную мощность. Расширение доступа российской компании к Opal было одобрено ЕК в октябре 2016 года. Вскоре Польша и компания PGNiG обратились с жалобой в суд ЕС, назвав решение Еврокомиссии противоречащим принципу диверсификации поставок и угрожающим их нарушению или прекращению.

Трубопровод Opal является сухопутным продолжением «Северного потока» и доставляет газ из России в Европу, минуя транзитные страны. Топливо поставляется в Германию до границы с Чехией, напоминает «Федеральное агентство новостей». Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей Opal, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».

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